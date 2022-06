Wieder in alle Richtungen befahrbar ist die Kreuzung am Schauspielhaus in der Bochumer Innenstadt. Mit der planmäßigen Fertigstellung des wichtigen Verkehrsknotens ist ein weiterer Abschnitt der Großbaustelle Hattinger Straße geschafft.

Im Zuge der Bauarbeiten konnte innerhalb von sieben Wochen ganz ohne Vollsperrung die Fahrbahn modernisiert und teilweise erneuet werden. Nach der Entsiegelung eines Abschnitts der Mittelinsel werden dort zukünftig Bäume gepflanzt. Auch die Fußgängerüberwege südlich der Kreuzung sind nun taktil für Menschen mit Beeinträchtigungen ausgebaut.