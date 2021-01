Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 26.391 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1070 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI bekanntgab. Der Höchststand von 1129 neuen Todesfällen war am 30. Dezember erreicht worden.

Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten. Eine Interpretation der Daten bleibt schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.

Sehr viele Tote in Nordrhein-Westfalen und Berlin

Die meisten Toten binnen 24 Stunden verzeichnete Nordrhein-Westfalen mit 220 Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Virus. In Bayern registrierten die Behörden 130 weitere Tote, in Hessen 106 und in Sachsen 105. Die Hauptstadt Berlin verzeichnete von allen Städten die meisten neuen Corona-Toten an einem Tag (55), gefolgt von Görlitz (25) sowie Nürnberg, Hamburg und Leipzig mit jeweils 24 Toten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Donnerstagmorgen bei 121,8 (gestern 127,3). Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten Sachsen mit 269,8 und Thüringen mit 232,4. Den niedrigsten Wert hatte Bremen mit 74,0. Wegen der Feiertage sind aber auch diese Werte immer noch mit Vorsicht zu bewerten.

Quellen: RKI

Tagesschau

ZEITonline