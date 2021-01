Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI 11.897 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das geht aus den aktuellen Zahlen des RKI vom Dienstagmorgen hervor. Zudem wurden 944 neue Todesfälle im selben Zeitraum verzeichnet. Eine Interpretation der Daten bleibt weiterhin schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.

Die 7-Tage-Inzidenz lag am Dienstag für ganz Deutschland bei einem Wert von 134,7. Damit ist man am Tag des Corona-Gipfels noch weit entfernt von der angestrebten 50er-Marke. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte zuletzt, die Ziel-Marke auf einen Wert von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zu senken. Die höchsten Inzidenzen hatten am Dienstag Sachsen mit 298,7 und Thüringen mit 241,8. Den niedrigsten Wert hatte Schleswig-Holstein mit 77,1.

Das RKI zählte seit Beginn der Corona-Pandemie 1.787.410 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf insgesamt 35.518 an. Die Zahl der Genesenen wurde vom RKI mit etwa 1.424.700 angegeben.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Montag bei 0,85 (Sonntag: 0,91). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken.

Quelle: RKI/Pressemeldungen