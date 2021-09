Fahrrad und Pedelec liegen voll im Trend:

Immer mehr Menschen treten in die Pedale und tun damit etwas Gutes für Ihre Gesundheit.

Doch der Straßenverkehr birgt Gefahren für Zweiradfahrerinnen und -fahrer. Immer wieder kommt es zu Unfällen, oft auch mit Schwerverletzten. Um für das Thema zu sensibilisieren, beteiligt sich die Polizei für Bochum, Herne und Witten an den europaweiten "Roadpol Safety Days".

Vom 16. bis zum 22. September sind zahlreiche Kontrollaktionen und Präventionsmaßnahmen geplant. Bei den Schwerpunktkontrollen, die in diesem Zeitraum in Bochum, Herne und Witten verstärkt durchgeführt werden, geht es vor allem um die Hauptunfallursachen; darunter etwa Ablenkung durch Smartphones, das Missachten roter Ampeln oder die Nichtnutzung von Radwegen. Auch Parkverstöße auf Radwegen werden konsequent verfolgt, um die Sicherheit im Straßenverkehr für Radfahrerinnen und Radfahrer zu erhöhen.

Die Beamtinnen und Beamten der polizeilichen Verkehrsunfallprävention beteiligen sich ebenfalls an der Aktion.

Am Samstag, 18. September, suchen sie das Gespräch mit Verkehrsteilnehmern auf Radwegen in ganz Bochum.

Am Sonntag, 19. September, sind sie am Kemnader See unterwegs. Mit Infomaterial klären sie über die Gefahren des Straßenverkehrs auf und geben Hinweise, die zur Sicherheit aller Beteiligten beitragen. -

Am Dienstag, 21. September, findet zudem zwischen 10 und 18 Uhr eine große Präventionsaktion auf dem Rathausplatz in Bochum statt. In diesem Zusammenhang wird auch ein Fahrsicherheitstraining für Fahrrad- und Pedelecfahrerinnen und -fahrer angeboten.

Hinweise der Polizei

Die Polizei gibt Hinweise für Nutzerinnen und Nutzer von Fahrrädern und Pedelecs, mit denen die Sicherheit im Straßenverkehr weiter erhöht werden soll.

- Zweiradfahrerinnen und -fahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet: Sie haben keine Knautschzone und besitzen keinen Airbag. - Die Polizei empfiehlt daher das Tragen eines Helms. Dieser kann schwere Kopfverletzungen reduzieren. - Auch die Verkehrssicherheit des Rads spielt eine große Rolle. Sorgen Sie für eine regelmäßige Wartung. - Helle, reflektierende Bekleidung und eine gute Beleuchtung erhöhen die Sichtbarkeit und somit die Sicherheit - vor allem in der dunklen Jahreszeit. - Pedelecs erreichen dank ihrer elektrischen Unterstützung schnell höhere Geschwindigkeiten. Wer noch wenig Erfahrung hat, sollte den Umgang mit Pedelecs unbedingt üben. - Schützen Sie sich und andere durch rücksichtsvolles Verhalten. So erhöhen Sie die Sicherheit auf unseren Straßen.

Die Polizei wirbt für gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr und appelliert an alle Beteiligten: Geben Sie aufeinander acht und tragen Sie zur Sicherheit auf unseren Straßen bei.