Bei uns in Bochum sind vier weitere Menschen an Covid-19 gestorben. Das hat die Stadt Bochum heute mitgeteilt. Die drei Männer und eine Frau starben im Bergmannsheil beziehungsweise im Knappschaftskrankenhaus. Drei von ihnen waren über achtzig Jahre alt, ein Mann starb mit 67 Jahren mit Vorerkrankungen. 179 Menschen haben sich bei uns in Bochum nachweislich neu mit dem Corona-Virus infiziert. Aktuell sind 1500 Menschen infiziert, die Inzidenzzahl liegt bei 236,1.

Quelle: Radio Bochum