Warnung vor falschen Polizisten am Telefon

Aktuell kommt es in Bochum vermehrt zu Anrufen von Kriminellen, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben und auf betrügerische Art versuchen, Geld oder Wertsachen zu erbeuten. Hierbei wird den Angerufenen oftmals auch einen echte Polizeinummer angezeigt.

Die Betrüger geben vor, angeblichen Polizisten zu sein und erzählen den meist älteren Menschen am Telefon Geschichten von Festnahmen, Notsituationen oder ähnlichen ausgedachten Sachverhalten. So soll erreicht werden, dass Bargeld, Schmuckgegenstände oder andere Wertgegenstände an die Betrüger herausgegeben werden.

Die echte Polizei wird in keinem Fall mit nach Vermögen einer Person fragen oder anbieten, Geld oder Wertgegenstände aufzubewahren.

Im Falle eines Anrufes rät die Polizei:

Machen sie keine persönlichen Angaben!

Übegeben Sie auf keinen Fall Wertsachen an Unbekannte!

Beenden Sie das Gespräch!

Informieren sich anschließend über den Notruf 110 die echte Polizei und melden Sie den Vorfall!