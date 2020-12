In Bochum gibt es zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine weitere Person ist an Corona verstorben und eine mit dem Coronavirus. Beide Verstorbenen waren über 80 Jahre alt. Das hat die Stadt Bochum heute gemeldet. Außerdem sind seit gestern 122 weitere Bochumerinnen und Bochumer positiv getestet worden. Damit sind aktuell 1388 Bochumerinnen und Bochumer akut infiziert. 203 Corona-Patienten liegen in den Bochumer Krankenhäusern, 39 davon werden auf Intensivstationen behandelt. Unser Inzidenzwert ist leicht gesunken und liegt jetzt bei 147,3.

Fallzahlen für Bochum bezogen auf die Einwohnerzahl von 372.193

Kurzfassung:

Fälle (heute): 8.032 (+122)

Genesen (heute): 6557 (+267)

Verstorben (heute): 87 (+2)

Aktiv (heute): 1388 (-147)

Im Krankenhaus (heute): 203 (-1)

Intensiv (heute): 39 (+2)

Inzidenzwert der letzten 7 Tage

pro 100.000 EW (heute)

147,3

Quelle: Radio Bochum