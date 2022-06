Der vergessene Ort:

Ein kleiner Spaziergang und schon ist man mitten drin im pulsierenden Leben von Paguera.

Ein Geschäft neben dem anderen und plötzlich sehe ich etwas das mich fasziniert, ein vergessenes Haus. Achtlos laufen die Menschen an ihm vorbei und nicht einer hat einen Blick für das Besondere.

Ja ,für was eigentlich?

Ein altes Haus:

Der Eingang wirkt recht klein aber er ist bei weitem imposanter als man annimmt. Es macht sich Neugierde bei mir breit.

Wer hat dort wohl gelebt warum sieht es aus wie es aussieht?

Der Garten:

Früher sicher mit viele Liebe angelegt sehe ich manch romantisches Eckchen.

Heutzutage fällt auf, dass der Gärtner seiner Tätigkeit wohl schon etwas länger nicht nachgekommen ist. Das Unkraut wuchert um das kleine charmante Haus.

Alles in Eile:

Wer hier die Straße entlang läuft übersieht das Kleinod garantiert denn ein Geschäft reiht sich an das andere und der Weg zum Meer ist sicher auch interessanter für die meisten Vorübergehenden.

Warum mir wieder so etwas ins Auge fällt, keine Ahnung.

Ich liebe alte Häuser:

Ich bin neugierig geworden und versuche eine zugängliche Stelle zum hinteren Teil des Hauses zum Garten zu finden, keine Chance.

Ich sehe nur einen Platz mit einer Bank übersäht von blühenden Sträuchern und herrlichen Blumen. Im Vorgarten befindet sich eine kleine wilde Wiesenfläche die mich träumen lässt.

Ich erfahre das hier einmal ein kleines aber feines Kaffeehaus betrieben wurde.

Hören sagen:

Die Menschen erzählen der damalige Bewohner starb allein und einsam in seinem Bett.

Seitdem wurde das Haus sich selbst überlassen und liegt im Dornröschenschlaf.

Ich stehe vor diesem wunderbaren Kleinod und würde es am liebsten zum Leben erwecken. In den nächsten Tagen will ich versuchen näher an das verträumte Haus heranzukommen, vielleicht ist ja ein Blick durch ein Fenster möglich und ich entdecke ein Stück Vergangenheit.

Ich habe mich richtig verliebt in dieses wunderbare Fleckchen und wäre ich jünger ich würde mir mein Träumchen erfüllen ein Haus ganz nah am Meer.

Das Haus...