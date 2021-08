Gleich 2 große Karate-Events standen am letzten Wochenende für den Karateverein Budokan Bochum auf dem Programm.

Zum einen flog Budokan-Trainer Tim Milner in seiner Funktion als Bundestrainerassistent zur Europameisterschaft ins finnländische Tampere und zum anderen fanden die Landesmeisterschaften der Altersklassen U12 bis Leistungsklasse in Kempen statt.

Zwei Meisterschaften, die hoffentlich wegweisend in Richtung Normalität sein werden.

In Tampere konnten Tim Milner und Bundestrainer Klaus Bitsch 2 x Gold un 1 x Silber erreichen und somit ein tolles Endergebnis vorweisen.

Die Schützlinge der beiden präsentierten Kumite in Perfektion und sorgten dafür, dass das deutsche Karate wieder einen Schritt nach vorne machte.

Bei den Landesmeisterschaften in Kempen, die zugleich auch als Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften fungierten, konnten sich die Budokan-Karateka ebenfalls gut in Szene setzen.

Gold ging in der Leistungsklasse und in der Klasse U21 an Salma Rabhi. Ihre Schwester tat es ihr gleich und wurde Landesmeisterin bei den Juniorinnen.

Ebenfalls Gold in der Klasse U21 gewann Ayman Rouchdi, der nur knapp das Double verpasste und in der Leistungsklasse zweiter wurde.

Mika Mojsovski konnte sich gegen seinen Vereinskameraden Sam Altkemper bei den Schülern U14 im Halbfinale knapp durchsetzten. Somit belegte Mika den ersten und Sam den dritten Platz.

In dieser Kategorie hat der Budokan bei der DM gleich zwei ''heiße Eisen im Feuer''.

Ebenfalls in der Altersklasse U14 starteten Edgar Beirit und Lukas Homann, die in den Gewichtsklassen -49 kg und +49 kg jeweils Vizelandesmeister wurden.

Das Gleiche gelang Mohammed Abo bei den Schülern U12 +38 kg.

Bronze erkämpften sich in der Disziplin Kata Clara Ewald und Emily Feygin, die durch dieses Ergebnis beide für die DM qualifiziert sind.

Komplettiert wurde das tolle Ausbeute durch die Bronzemedaillen von Murad Besim und David Engel.

Hoffentlich geht es nun so weiter und wir finden wieder zur Normalität im Wettkampfsport.