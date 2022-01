Geimpft oder Genesen und Getestet oder Geboostert und Geschnuppert

Schnuppertauchen beim Deutschen Unterwasserclub Wattenscheid e.V.

Traditionell startete der Tauchverein DUC Wattenscheid in die Tauchsaison 2022 mit einem kostenlosen und unverbindlichen Schnuppertauchen.

Diese Veranstaltung eignet sich hervorragend, um zum 1. Mal die Faszination Tauchen kennen zu lernen - Einfach mal schwerelos durchs Wasser gleiten und die Welt der Stille in sich aufnehmen.

Die Teilnahme am Samstag, den 15.01.2022 im Spz Westenfeld war natürlich nur unter Einhaltung der CoronaSchVo (2G+) möglich.

Es waren 3 Schnuppertaucherinnen, 5 Schnuppertaucher und 8 Tauchlehrer des DUC dabei. Für den Gerätewart des Tauchvereins gab es viel zu tun. Bevor es dann endlich unter Wasser ging, standen das Ausfüllen der Gesundheitserklärung und eine Einweisung der Tauchausrüstung auf dem Programm. Alle hatten ihren Spaß und schnell waren alle Bedenken wie weggeblasen.

Die Ersten begannen schon an diesem Tag mit Beginnerübungen wie z.B. das Ausblasen der Tauchermaske. Ende Januar startet der Tauchkurs mit der Praxisausbildung im Spz Westenfeld, sowie der Theorieausbildung. Ab Mai folgen dann die Freigewässertauchgänge in den umliegenden Seen und Talsperren des Sauerlandes.

Mit dem Tauchsportabzeichen in der Tasche hat man dann auch die Möglichkeit weltweit abzutauchen um die Unterwasserwelt zu genießen.

Für Fragen rund um das Thema Natursport Tauchen und den DUC Wattenscheid stehen wir gerne zur Verfügung: info@duc-wattenscheid.de