Selbstverteidigung und körperliche Fitness für Best Ager in der Körperwerkstatt/Fight Area Bochum.

Ab dem 15.01.2022 bietet der Ilyo Do e.V. Bochum einmal in der Woche Kampfsporttraining exklusiv für Interessierte ab 40 Jahren an. Das Training findet in den Räumen der Körperwerkstatt/Fight Area Bochum statt.

Immer samstags von 14:15 Uhr bis 15:30 Uhr treffen sich die Sportler mit den Trainern Frank Struck und Markus Kaupp im Gebäude der Körperwerkstatt an der Hermannshöhe 7b in Bochum.

Die Basis ist traditionelles Taekwondo, erweitert um Elemente aus anderen Kampfsportarten, z.B. Krav Maga und Kyusho.

Kaum ein Sport eignet sich besser um die guten Neujahrsvorsätze umzusetzen und etwas Weihnachtsspeck abzutrainieren. Genauso wird das Herz-Kreislauf-System durch die Beinarbeit, für die Taekwondo besonders bekannt ist, effektiv trainiert. Die grauen Zellen werden aktiviert, wenn es darum geht, Arm- und Beinbewegungen zu koordinieren oder sich vorgegebene Schrittfolgen zu merken.

Neben effektiver Selbstverteidigung, allgemeiner Fitness und Koordinierung werden Reaktionsvermögen und Gleichgewichtsinn geschult. Für jeden ist die passende Übung dabei und die Trainer Frank und Markus achten auf die gesundheitlich korrekte Ausführung.

Die Übungen und Schwierigkeitsgrade werden an die einzelnen Teilnehmer angepasst.

Trainiert wird grundsätzlich barfuß, in bequemer Sportkleidung oder im weißen Taekwondo-Anzug. Zum Schnuppern reicht eine Portion Neugierde. Besondere Sportlichkeit ist nicht erforderlich.

Willkommen sind alle mit Interesse an Kampfsport, ob erfahrene Kampfsportler oder absolute Neulinge, die in die Welt der Kampfkunst reinschnuppern und eintauchen möchten.

Es gelten natürlich die aktuellen Corona-Regeln.

Infos und Anmeldung unter 0234-311568 oder info@koerperwerkstatt.de