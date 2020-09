VfL Bochum -St. Pauli

Auf Beschluss der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Bundesländer ist ab sofort bei Vorlage eines schlüssigen und genehmigten Sicherheits- und Hygienekonzepts eine Teilzulassung von Zuschauern bei Profisportveranstaltungen von bundesweiter Bedeutung erlaubt. Der zulässige Rahmen bewegt sich bei rund 20 Prozent der Gesamtkapazität. Für das Vonovia Ruhrstadion bedeutet das, dass ab sofort – und somit schon zum kommenden Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen den FC St. Pauli (Montag, 21. September 2020, 20:30 Uhr) – knapp 5.000 VfL-Fans live dabei sein dürften.

Für dieses besondere Spiel verlosen wir exklusive Tickets - ein Klick zur Teilnahme genügt.



Das vom VfL Bochum 1848 entwickelte Sicherheits- und Hygienekonzept zum Sonderspielbetrieb 2020/21 ist mit den lokalen Behörden abgesprochen und genehmigt worden und befindet sich im Einklang mit der neuen NRW-weit geltenden Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO), die vom 16. September an in Kraft tritt.

Im Folgenden werden die meisten spieltagsbezogenen Maßnahmen und Kennzahlen näher erläutert.

Detailliertes Hygienekonzept

Kapazität: Die Auslastung von 20 Prozent der Gesamtkapazität im Vonovia Ruhrstadion beträgt theoretisch ca. 5.400 Plätze. Für das erste Spiel hat sich der VfL mit dem Gesundheitsamt darauf verständigt, knapp unter 5.000 Plätze zu nutzen.

Vorkaufsberechtigte: Beim ersten Heimspiel werden die VfL-Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison zunächst ein Vorkaufsrecht genießen. Die Regelung für das zweite Heimspiel wird zu gegebener Zeit kommuniziert.

Sitzanordnung: Das aktuelle Hygienekonzept sieht vor, dass zwischen jeweils vier zur Verfügung stehenden Sitzplätzen zwei Plätze gesperrt werden. Des Weiteren wird jeweils jede zweite Reihe komplett gesperrt.

Zur Verfügung stehende Blöcke: Im Public-Bereich wird es drei Sektoren geben, in denen Karten angeboten werden: Im Südosten die Blöcke A und B, im Südwesten die Blöcke C, D und E2 sowie im Nordwesten die Blöcke F, G, H1 und H2, I, M und N1. Während des Sonderspielbetriebs wird es keinen separaten Gästebereich und keinen Familienblock geben. Zudem dürfen sich insgesamt rund 750 VIP-Gäste in den Bereichen der Stadtwerke Bochum LOUNGE und des VIP-Treffs Nordtribüne aufhalten, die auf der Nordtribüne Platz nehmen. Dieses Kontingent wird durch die bestehenden Kooperations- und Werbeverträge abgedeckt. Daher ist ein Kauf von zusätzlichen VIP-Dauer- oder Tageskarten nicht möglich.

Verkauf startet morgen

Verkaufsbeginn: Donnerstag, 17. September, um 18 Uhr.

Buchungs- und Personalisierungsvorgang: Die Sitzplatzkarten können nur personalisiert im VfL-Ticketonlineshop erworben und dann im print@home-Verfahren ausgedruckt werden. Zutritt zum Spiel erhält nur die Person, die auf dem Ticket als zutrittsberechtigter Ticketinhaber vermerkt ist. Die VIP-Kunden werden gesondert informiert. Die Angabe der einzelnen Personalisierungsdaten pro Ticketinhaber sind nötig, um gegebenenfalls Infektionsketten nachzuvollziehen.

Zahlungsmöglichkeiten: Als Zahlungsarten stehen im Ticketonlineshop Paypal, die Kreditkarte und Giropay zur Verfügung. Aufgrund der Kurzfristigkeit bis zum Spiel kann die Zahlungsart „Lastschrift“ nicht mehr angeboten werden.

Catering: Da ein normaler Kioskbetrieb im Vonovia Ruhrstadion während des Sonderspielbetriebs aktuell nicht zugelassen ist, bietet der VfL Bochum 1848 in Absprache mit seinem Catering-Partner den Fans im Public-Bereich die Möglichkeit, ein Lunchpaket zum Preis von 10,48 EUR zu erwerben. Für das erste Spiel beinhalten die Pakete je ein stilles Wasser (0,5l), eine Cola (0,5l) sowie ein Laugengebäck, Weingummi und Popcorn. Die ebenfalls personalisiert gebuchten Lunchpakete können, unter Vorlage des Vouchers, am Spieltag an den ausgewiesenen Abholständen im Vonovia Ruhrstadion abgeholt werden. Der Voucher wird den Kunden mit den Tickets zusammen per E-Mail zugesandt. Alkoholausschank im Stadion ist untersagt. Selbstmitgebrachte Speisen oder Getränke sind ebenfalls nicht erlaubt.

Hygieneprotokoll: Mit dem Kauf der Karte/n erkennen die Käufer die Allgemeinen Ticketgeschäftsbedingungen (ATGB) und die Stadionordnung an. Zu beachten sind ferner die besonderen Verhaltensregeln für den Sonderspielbetrieb bei Teilzulassung von Zuschauern. Das umfasst die inzwischen gesellschaftlich etablierten A-H-A-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske), die ab dem Betreten des Stadiongeländes einzuhalten sind. Der Mund-Nasen-Schutz ist auf dem gesamten Stadiongelände permanent zu tragen und darf nur auf dem Sitzplatz abgenommen werden. Das Rauchen ist ausschließlich auf dem persönlichen Sitzplatz erlaubt. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Stadionbesucher.

Zugang: Mit dem Kauf des/der Tickets wird auch über die Einlasszeit informiert, sie steht auf jedem gebuchten print@home-Ticket. Es gibt unterschiedliche zeitliche Slots für die jeweiligen Blöcke, jeweils im Halbstundentakt, beginnend von 18:45 Uhr bis 19:15 Uhr. So werden große Ansammlungen vermieden. Deshalb ist es umso wichtiger, nur in der vorgegebenen Zeit am jeweiligen Sektor zu erscheinen, um dort eingelassen zu werden. Für diejenigen, die Lunchpakete bestellt haben, stehen diese an den jeweils zuvor kommunizierten Abholpunkten bereit.

Anreise: Der VfL Bochum 1848 empfiehlt dringend eine individuelle Anreise, nach Möglichkeit zu Fuß. Sollte ein PKW benutzt werden, stehen am Spieltag sowohl das Starlight-Parkhaus am Stadionring sowie der Parkplatz an der Castroper Straße (Krümmede) zur Verfügung. Das Kombi-Ticket des VRR behält am Spieltag nach wie vor seine Gültigkeit, heißt: Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist (auch hier gilt Mund-Nasen-Schutzmaskenpflicht!), hat am Spieltag die Möglichkeit zur freien Hin-und Rückfahrt mit allen VRR-Verkehrsmitteln 2. Klasse.

Verlassen des Stadiongeländes: Funktioniert analog zur Einlasssituation pro Sektor in zeitlicher Staffelung, allerdings in umgekehrter Reihenfolge.