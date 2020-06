Bei den VfL SparkassenStars nimmt der Kader für die kommende Saison Gestalt an. Dabei verlassen auch sechs Spieler den Verein.



Die VfL SparkassenStars blicken auf eine gute Saison zurück. Doch alle Spieler können nicht bleiben. So hat der Verein sechs Abgänge zu vermelden.

Raphael Bals war am Aufstieg der VfL Sparkassen Stars Bochum beteiligt. Doch nun ist nach insgesamt acht Jahren Schluss. Der 31-Jährige Center verlässt den Stadionring. Mit ihm geht nach drei Jahren im blau-weißem Trikot Mark Gebhardt. Er verlässt den Verein aufgrund eines Umzugs an den Niederrhein und einem hohen Zeit-und Kostenaufwand für die Fahrten nach Bochum.

Bungart und Blessing nicht mehr dabei



Wegen dem Beginn eines Studiums in Salzburg verlässt Lasse Bungart ebenfalls die Bochumer.

Mario Blessing zieht es zurück nach Hamburg. Vor Saisonbeginn trug er die Rolle des Leitwolfes, doch nach wenigen Spielen war für ihn verletzungsbedingt die Saison zu ende.

Auch bei den Importspielern sind einige Abgänge zu vermelden. So verlässt der britische Nationalspieler Conner Washington die Balu-Weißen trotz attraktivem Angebot, um wieder in seiner Heimat Leicester auf dem Parkett zustehen. Gründe für die Rükkehr nach Groß Britanien waren die Geburt des zweiten Kindes und die unklare Situation durch den Brexit ab dem 1. Januar 2021 trugen zu dieser Entscheidung bei.

Verhandlungen mit neuen Spielern schreiten voran



Da die Verhandlungen mit einem neuen Importspieler schon weit vorangeschritten sind, wird es auch kein Wiedersehen mit Zach Haney geben. MDer US-Spieler habe durchaus überzeugt, passe aber nicht mehr optimal in die neue Kaderplanung. Auf ihn kommt eine neue Herausforderung in der ProA zu.

Die Lücken müssen nun vom Teammanagement dder SparkassenStars gefüllt werden, um einen noch besseren Kader aufzubauen.



VfL SparkassenStars 2020/2021

Felix Banobre (HC), Marius Behr, Niklas Bilski, Ben Böther, Marco Buljevic, Niklas Geske, Lars Kamp, Petar Topalski (AC), Jo Lam Vuong (AC)



Zugänge: Niklas Geske (Phoenix Hagen/ProA)



Abgänge: Raphael Bals, Mario Blessing, Lasse Bungart, Mark Gebhardt, Zach Haney, Conner Washington (Leicester/UK), Florian Wendeler (RheinStars Köln/ProB).