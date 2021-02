Mit der "Trassenchallenge" hatte die Triathlongruppe des SV Blau-Weiß Bochum die Sportler aus der Wintermüdigkeit gelockt. Zwei Kilometer auf der Springorumtrasse wurden dafür vermessen. Die Challenge lief drei Wochen. In dieser Zeit wurden diejenigen ermittelt, die die 2 km am schnellsten oder am häufigsten laufen würden. Der schnellste Sieger schaffte es schließlich in 6 Minuten und 46 Sekunden, der ausdauerndste konnte 120 Mal die Strecke laufen (240 km). Insgesamt hatten sich die 29 Teilnehmer zum Ziel gesetzt zu Bochums Geburtstag 700 km zu laufen. Über dieses Ziel sind sie weit hinaus geschossen. 659 Runden, also 1318 km hatten die Sportler schließlich unter die Fußsohlen genommen. Zur Siegerehrung hab es je einen Honigpokal - direkt an der Trasse von der Imkerin gekauft.