Es war eine Titelverteidigung - auch wenn fünf Jahre dazwischen lagen: Die Traditionsmannschaft des VfL Bochum sicherte sich am Samstag, 25. Januar, in der Rundsporthalle den Titel bei der Neuauflage des Otto-Wüst-Pokals für Traditionsmannschaften.

Entscheidung fiel im letzten Spiel

Klar war das allerdings erst nach dem letzten Spiel: Da trafen die Blau-Weißen auf das Team von Borussia Mönchengladbach - und ließen den gereiften "Fohlen" bei 4:1 keine Chance. Zuvor hatte das Team, das von Ata Lameck trainiert wurde, bereits die Bochumer Stadtauswahl (3:1), Borussia Dortmund (3:2) und RW Essen (2:0) geschlagen - lediglich gegen Schalke war nur ein 2:2-Remis drin. Leidenschaft und Spaß am Fußball - darüber freuten sich auch die Fans in der ausverkauften Rundsporthalle, die zudem nicht nur auf dem Feld, sondern auch an der Bande jede Menge Altstars entdecken konnten.