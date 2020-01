Bochum-Mitte. Zum Winterfest lädt das Bochumer Bildungszentrum (BBZ) am kommenden Sonntag, den 26. Januar 2020 von 12 bis 18 Uhr in seine Räume am Westring 11 in der Bochumer-Innenstadt. In der Caféteria werden neben Getränken eine reichhaltige Auswahl an Spezialitäten aus der Türkei und anderen Ländern des Nahen Ostens geboten.

Rund um die direkt angrenzenden Räume des Forums für Jugendarbeit wird es auch ein Angebot für Kinder und Jugendliche geben. So sind unter anderem Kinderschminken und Ballon-Modellieren vorgesehen. Auf dem Hof wird gegrillt. und es wird einige Stände geben. Nutzen Sie daher den Zugang über die Diekampstraße.

Das Bochumer Bildungszentrum e. V. bietet allen Gästen, insbesondere den Familien in den Stadtteilen Gleisdreieck und Kruppwerke am Sonntag ein attraktives

Indoor-Programm.

Das BBZ ist ein gemeinnütziger Verein, der sich um Integrations-, Jugend- und Elternarbeit kümmert. Gegründet worden ist er von Migranteneltern der zweiten Generation. Schwerpunkte der Arbeit bilden heute Sprachkurse, Integrationskurse, Angebote zur Nachhilfe, Politische Bildungsarbeit, Flüchtlingsberatung und Jugendarbeit.

Hausführungen

Um den Gästen einen Einblick in die Arbeit und Angebote des Bildungszentrums zu geben, werden um 14 Uhr und um 16 Uhr offene Führungen durchs Haus angeboten.