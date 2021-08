Das gemeinsame Projekt der beiden VfL Bochum Fanclubs

"Blue-White-Malibu-1848" und

"Bochumer Herzschlag" geht in die nächste Runde.

Nach erfolgreichem Start im Juli ´21, sind wir nun zum 2. Mal Gast bei

Trinkgut Knurra auf der Dorstener Str. 365, um für obdachlose Menschen

in Bochum zu sammeln.

Wir hoffen auf zahlreiche Besucher und Unterstützung, denn jedes "Pülleken"

und jeder Cent hilft und kommt auch an.

Wir sammeln in Zukunft jeden 1. Samstag im Monat bei Trinkgut Knurra,

wechselweise in der Flliale

Dorstener Str. und Oberscheidstr.