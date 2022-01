Die Schüler*innen und die Familien der Klasse 2 C von der Wilbergschule , die besser als "Die Erdmännchen" bekannt sind, haben uns mitgeteilt, das sie unser Fanclubprojekt total toll finden und für unsere Aktion Pfand gesammelt haben. Dieses soll uns an unserem nächsten Pfandsammeltag, am 05.02.22 am Trinkut Knurra, Oberscheidstr. 12, überreicht werden. Wir danken den Erdmännchen für diese wunderbare Unterstützung und hoffen,

Euren Song "Hier kommt der VfL" bald live hören zu dürfen!