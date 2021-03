Beim kontrollieren des Kassenzettel fällt auf, das ein Artikel falsch eingegeben wurde und man somit mehr bezahlt hat. Häufig erlebt man sowas am Montag, wenn der Angebotspreis noch nicht in die Kasse eingegeben wurde.

Alles kein Problem heutzutage, wenn man sich noch im Laden befindet.

Wenn der Laden voller Kundschaft ist, dann ist es schon eine Herausforderung um eine Stornierung zu bitten. Aber das ist ein anderes Thema ;)

Der Punkt, wo ich stutzig werde ist, wenn mir der Storno- Kassenzettel zugeschoben wird und ich muss meine Adresse und Unterschrift darauf verewigen.

Da frage ich mich, wieso muss ich meine Daten offen darlegen, wenn ich gar keinen Fehler begangen und den Laden auch noch nicht verlassen habe?

Wozu muss man mit der eigenen Adresse herhalten, wenn der Fehler eindeutig bei der Kasse oder beim Kassieren lag.

Wozu wird meine Adresse benötigt?

Ich könnte verstehen, das auf dem eigentlichen Kassenbon der Stornopreis gestrichen wird und der neue Preis mit einem Storno-Stempel versehen werden würde. Somit könnte man keinen Betrug begehen.

Wozu wird also meine Adresse benötigt?

Oder ist man so bald man storniert, egal ob man nun Schuld hat oder nicht , automatisch kein anonymer Kunde mehr und hat dann auch kein Recht auf Datenschutz?

Wenn die Geschäftsführung unbedingt für den Stornierungsvorgang eine Adresse benötigt, dann sollte sie die Adresse nehmen , die für diesen fehlerhaften Kassiervorgang zuständig ist.

Oder was auch viele machen, was ich so gehört habe…einfach eine falsche Adresse angeben und mit anderen Namen unterschreiben. Ja, da muss man schon abgebrüht sein. Aber vielleicht gehört das mittlerweile zu der ganzen Informationswelt dazu.

Als es mir heute passierte, habe ich mich geweigert den Zettel auszufüllen. Ich bekam mein Geld trotzdem . Aber vielleicht auch nur, weil ziemlich viele Kunden sich vor der Kasse befanden. Ich bin selber gespannt, wie es beim nächsten Mal abläuft. Eins weiß ich: ich werde mich nicht dazu hinreißen lassen falsche Daten anzugeben. Aber ich werde auch nicht einfach meine Daten offen dar legen, wenn es nicht unbedingt sein muss.