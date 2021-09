Gute Nachrichten nach zwei partylosen Jahren: Am 6. August 2022 soll es wieder eine Beachparty geben. Ausgerichtet wird sie von einem neuen Veranstalter.

Bei den Bottroper ist die Beachparty seit Jahren ein heiß erwarteter Termin. Die Veranstaltung ist Jahr für Jahr weit im Voraus ausverkauft. Umso größer war das Aufsehen als das Gerücht in den sozialen Medien kursierte, dass es die Veranstaltung im kommenden Jahr nicht gäbe.

Am 10. September hat der städtische Sport- und Bäderbetrieb in einer Pressekonferenz das Missverständnis aufgeklärt. „Beachparty Bottrop lebt, sie wird weiterleben!“ Jürgen Heidtmann stellt klar, dass es lediglich einen Veranstalterwechsel gegeben hat. Der langjährige Veranstalter „Jero Gastro & Events“ hatte sich nicht an der Ausschreibung für das Jahr 2022 beteiligt. Neuer Ausrichter der Veranstaltung ist nun die CK Media & Events GmbH. Bekannt durch die Ausrichtung des Stadtfests und des Weihnachtsmarktes in Bottrop.

„Wir haben es als Pflicht gesehen diese ehrenvolle Aufgabe anzunehmen, bevor keine Beachparty stattfindet“, sagt Holger Czeranski. Er hat bereits in den vergangenen Jahren als Gast die Beachparty besucht und weiß, was gewünscht ist. Es bleibt bei dem traditionellen Konzept der Beachparty, wie es die Besucher kennen. Auch an dem Datum hält man weiterhin fest, am letzten Samstag der Sommerferien findet die Beachparty im Stenkhoffbad statt.

In Kürze werden die Vorverkaufsstellen und das erste Line-up bekannt gegeben.

Der städtische Sport- und Bäderbetrieb ist froh mit der CK Media & Events GmbH einen neuen Ausrichter gefunden zu haben und somit die Beachparty im kommenden Jahr gewohnt stattfinden kann.

Achtung: Alte Tickets verfallen

Alle Tickets für das Jahr 2021 können umgetauscht werden, sie behalten keine Gültigkeit für die Veranstaltung im Jahr 2022. Als zentrale Rückgabestelle steht hier der TRINK & SPARE Getränkemarkt (Im Fuhlenbrock 132-136, 46242 Bottrop) zur Verfügung.