Auch in diesem Jahr veranstalten die Kultur-Initiative Konjungtur und die Vereinte Volksbank eG wieder den Bottroper FrechDAX. Jedes Jahr erhalten drei Kleinkünstler die Auszeichnung für ihre satirischen Leistungen. Corona-bedingt wird der DAX in diesem Jahr in der Kulturkirche Heilig Kreuz steigen, um genügend Abstand halten zu können.



Der Termin ist Freitag, der 09.10.2020.

Ausgezeichnet werden dieses Mal:

Fred Ape // www.fred-ape.de

Fred Ape steht sein über 45 Jahren auf der Bühne und ist ein echtes Urgestein der Kleinkunstszene. Der Gitarrist aus Dortmund gehörte in den 80ern zur Folk-Rock-Gruppe „Ape, Beck & Brinkmann“. Seit 1989 bereicherte er gemeinsam mit seinem Kollegen Guntmar Feuerstein als Duo die deutsche Kleinkunstgemeinde mit satirischen Musik-Kabarett-Programmen. Aber auch als Solist ist Ape schon lange mit seiner Gitarre im Gepäck unterwegs und spielt darauf satirisch-philosophische Reflexionen übers Älterwerden oder staunt über die Unbegreiflichkeit pubertierender Wesen. Vom Streit im Kinderzimmer bis zu globalen Finanzspekulationen ist alles dabei, verlogener Lobbyismus wird locker entlarvt, und wehe, die Tochter kommt mit einem Banker nach Hause!

Frank Fischer // www.fischerfrank.de

Frank Fischer wurde schon übersät mit Auszeichnungen: 20 Preise hat er mit nach Hause genommen, u. a. den „Prix Pantheon“, den „Hamburger Comedypokal“ und das „Paulaner Solo“. Da darf der „Bottroper FrechDAX“ natürlich nicht fehlen. Auch an Medienpräsenz mangelt es bei ihm nicht: „Nuhr im Ersten“ (ARD), „Schlachthof“ (BR) oder „Stratmanns“ (WDR) – es gibt kaum ein Format, in dem er nicht schon geglänzt hat. Sein aktuelles Solo heißt „meschugge“. Das ist umgangssprachlich für „verrückt“, und genau das ist Fischers Thema: Lauter verrückte Menschen – in den Nachrichten, in der Bahn, im Supermarkt, in den Fußgängerzonen. Denn egal, ob Trump, Putin oder die Frau vor Ihnen an der Kasse – ständig hat man den Eindruck, von Menschen umgeben zu sein, bei denen im Kopf nicht alles ganz rund läuft. Bei seinen Reisen quer durch die Republik kommt Fischer ins Gespräch mit schwer verständlichen Sachsen, hessischen Nazis und einer schwäbischen Frauen-Reisegruppe. Stellt sich abschließend die Frage: Wenn so viele Menschen um uns verrückt sind, sind wir dann am Ende vielleicht selbst meschugge?

Streckenbach & Köhler // www.streckenbach-und-koehler.de

Auch das Musik-Comedy-Duo Streckenbach & Köhler hat schon so manche Auszeichnung einkassiert; vor allem im Süden der Republik werden die beiden hoch gehandelt. Ihr aktuelles Programm hat den Titel „Hüften aus Gold – Endlich dick im Geschäft“. Darin verlieren sich der selbstverliebte Tenor André von Streckenbach und sein Tastenknecht Köhler wieder in Chaos und Klamauk. Köhler erinnert nicht nur mit seiner Frisur an den legendären Beaker aus der Muppetshow, sondern lädt mit seiner stummen Mimik auch immer wieder dazu ein, die eigenen Gesichtszüge entgleisen zu lassen. Die aufdringliche und extrovertierte Art des aalglatten Streckenbach lässt hingegen vermuten, dass dieser extrem zur Selbstüberschätzung neigt. Da hat sich also das perfekte Komiker-Duo gefunden und verspricht eine Mischung aus Musik, Nonsens und blödsinnig-sinnig-blöden Aktionen. Dank ihrem Improvisationstalent sind Zwischenrufe stets erwünscht.

Moderiert wird die Show von Bottrops Ober-FrechDAX Benjamin Eisenberg, der das politische und gesellschaftliche Tagesgeschehen satirisch analysiert.

Freitag, 09.10.2020; Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: 19:00 Uhr

in der Kulturkirche Heilig Kreuz (Scharnhölzstr. 33, 46236 Bottrop)

Karten gibt es im Vorverkauf für 18,- Euro in der Filiale der Vereinten Volksbank (Kirchhellener Str. 6-8), im VB-Online-Shop (https://vb-shop.de/tickets/), in der Humboldt-Buchhandlung (Kirchhellener Str. 18), im Musikforum Matschey (Pferdemarkt 2) oder an der Abendkasse.

Alle Infos gibt es auch unter:

www.benjamin-eisenberg.de/frechdax und www.konjungtur.de