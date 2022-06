Das Josef Albers Museum startet mit Workshopprogramm in die Sommerferien: Kinder ab sieben Jahren können das Museum und die verschiedenen Sammlungsschwerpunkte auf spielerische Weise kennenlernen.



Am Dienstag, 5. Juli, nimmt der Workshop "Auf Spurensuche: Tiere, Knochen und Fossilien" von 11 bis 14 Uhr Überreste aus der Vergangenheit in den Blick und fragt sich, was diese verraten. Im Werkraum erstellen die Kinder eigene Fossilienabdrücke aus Gips.

Knallbunt wird es am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. Juli, jeweils von 11 bis 14 Uhr. Der zweitägige Workshop "Fetzige Muster und knallige Farben" dreht sich um die Kunstwerke in der Modernen Galerie. Mit den gesammelten Eindrücken entstehen im Werkraum eigene Kunstwerke aus Acrylfarben und Washi-Tape. Die Anmeldung für die bereits genannten Workshops ist bis zum 1. Juli möglich, die Teilnahme kostet 20 Euro.

Skulpturen sind Thema des letzten Workshops

Der letzte Workshop in den Sommerferien findet am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Juli, jeweils von 11 bis 14 Uhr, statt. Zum Thema "Skulpturen - Ton, Papier, Gips, Metall" geht es in den umliegenden Park. Im Anschluss entstehen eigene dreidimensionale Gebilde im Werkraum. Die Anmeldung ist bis zum 8. Juli möglich, die Teilnahme kostet 20 Euro.

Anmeldungen sind unter Tel. 02041/372030 oder per E-Mail an kunstvermittlung.quadrat@bottrop.de möglich. Die Kinder können ein Frühstück mitbringen und Kleidung tragen, die dreckig werden darf.