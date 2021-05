Neuer Chorleiter im Evangelischen Posaunenchor Bottrop Eigen

Am 1.Mai trat Jan-Philipp Arendt seine neue Stelle als Chorleiter im Evangelischen Posaunenchor Bottrop Eigen an.

Als derzeitiger Masterstudent der Folkwang Universität der Künste in Essen, beschreibt sein musikalisches Leben als Posaunist eine Vielfalt von Konzertreisen nach Amerika, China und Indonesien. Aber auch im Ruhrgebiet ist Arendt als Dozent und Orchesterleiter bekannt. Der Einstieg in die Probenarbeit ist in digitaler Form bravourös gelungen. Neben musikgeschichtlichen Hintergründen dürfen sich die Musiker*innen auf die Erarbeitung der Feuerwerksmusik von Händel freuen. Die musikalische Reise des 1927 gegründeten Chores geht weiter und alle blicken voll Zuversicht auf das 95jährige Bestehen in 2022.