Der Duft von Lachs

Zur Grundausstattung hier in der Redaktion gehören Kirschkernkissen. Schreibtischtäter wie wir wissen, warum. Das sind so mehr oder weniger schön gemusterte Stoffbeutel, deren Innenleben aus irgendwelchen Kernchen besteht. In der Mikrowelle aufgeheizt lockern sie wenigstens ein bisschen die von der vielen Schreiberei gequälten Schultermuskeln.

Doch mit der Mikrowelle fängt das Elend an. Denn die wird nicht nur für diese Kissen verwendet, sondern auch für den Mittagssnack der Belegschaft.

Und so kommt es, dass ich aktuell im Nacken nach grünen Bandnudeln mit Lachs dufte. Morgen nehme ich dann vielleicht mal Erbsensuppenduft. Oder Currywurst? Sauerkraut? Grünkohl ...