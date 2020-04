Um das Coronavirus zu bekämpfen, hilft nur soziale Distanzierung, was bedeutet, die besonders gefährdeten Großeltern nicht besuchen zu können. Mit dieser Aktion wollen wir euren Omas und Opas in dieser schwierigen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wie ihr mitmachen könnt, lest ihr hier.

Großeltern vermissen ihre Enkel, sollten weder zu Hause noch im Seniorenheim besucht werden. Und dieser Zustand wird voraussichtlich noch einige Wochen andauern. Es gibt sogar Experten, die dazu raten, Kinder und Risikogruppen bis in den Herbst hinein zu trennen. Aus diesem Grund haben wir dazu aufgerufen, uns eure kreativsten Botschaften für eure Familien zu schicken.

Um euren Großeltern auch über die Distanz zu zeigen, wie sehr ihr sie vermisst, könnt ihr uns ganz einfach eure Botschaften zusenden: Das Ganze geht so: Seid kreativ und fragt eure Eltern, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Falls ja, sollen sie entweder eine Mail mit der Text-, Video- oder Fotobotschaft, eurem Namen und Alter an redaktion@stadtspiegel-bottrop.de schicken.