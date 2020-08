Angesichts der Corona-Ausbrüche in mittlerweile fünf Bottroper

Bildungseinrichtungen kritisiert DIE LINKE die Teststrategie der

Verwaltung unter der Leitung von Oberbürgermeister Bernd Tischler:

„Wenn man sieht, dass bei dem jüngsten Corona-Ausbruch an der

Willy-Brandt-Gesamtschule nicht einmal die betroffene Klasse komplett

auf das Virus getestet wird, ist man sprachlos. Das ist grob

fahrlässig.“, sagt Niels Holger Schmidt, Sprecher der LINKEN im Rat der

Stadt.

In einer fünften Klasse der Schule war ein Schüler positiv getestet

worden. Die anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse werden nach

Angaben der Stadt aber nicht in Heim-Quarantäne geschickt und

getestet, sondern nur Kontaktpersonen der „Kategorie 1“, etwa

Sitznachbarn des infizierten Kindes. Nach Angaben der Stadt wurde den

Schülerinnen und Schülern der Klasse und ihren Familien auch kein

Corona-Test angeboten. „Das ist wirklich grotesk und birgt die Gefahr

einer weiteren Verbreitung des Virus. Eine Ansteckung in einem

Haushalt ist nach allen Erkenntnissen, die es gibt, sehr

wahrscheinlich.“, sagt Sven Hermens, Ratskandidat der LINKEN. „Neben

der Gefährdung der Familien und ihres Umfeldes vermindert dieses

Chaos in Sachen Infektionsschutz auch das Verständnis der Bevölkerung

für die Maßnahmen. Das kann niemand mehr nachvollziehen. Am gleichen

Tag wurde wegen eines Corona-Falls in einer anderen Schule dort der ganzen Klasse selbstverständlich ein Test angeboten.“, sagt Hermens.

Dabeisei inzwischen bekannt, dass sehr viele Infektionen durch Aerosole

erfolgen, also Ansteckungen auch ohne direkte räumliche Nähe nur durch

längeren gemeinsamen Aufenthalt in Innenräumen möglich seien. „Bei

Schulklassen ist das offensichtlich gegeben. Wir verlangen, dass OB

Tischler dieses Durcheinander endlich beendet und eine konsequente,

vorbeugende Teststrategie für Bottrops Bildungseinrichtungen

durchsetzt. Alles andere ist grob fahrlässig und unverantwortlich“,

sagt Hermens.