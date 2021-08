Bottrop. Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat jetzt die offizielle Empfehlung für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ausgesprochen. Dementsprechend bietet das Bottroper Impfzentrum folgende Möglichkeiten für Kinder ab zwölf Jahren an:

Freitag, 20. August , 16 Uhr bis 20 Uhr am Sportplatz Rhenania Bottrop (Im Blankenfeld 7 a)

Freitag, 20. August, 16 Uhr bis 20 Uhr am Sportplatz FC Bottrop (Welheimerstr. 64)

Samstag, 21. August, 11 Uhr bis 17 Uhr in Dorsten vor Hähnchen Finke (Friedrichstr. 1 b)

An allen Tagen ist ein Kinder- und Jugendarzt vor Ort. Wer sein Kind (zwischen zwölf und 15 Jahren) impfen lassen möchte, benötigt die Unterschrift aller Sorgeberechtigter. Die Einwilligung des ggf. abwesenden Sorgeberechtigten kann durch die Unterschrift im Einwilligungsbogen vorher bestätigt werden. Das Formular ist auf www.bottrop.de/impfzentrum abrufbar

Mobile Angebote für Personen ab 16 Jahren

Zusätzlich hält der Impfbus für Personen ab 16 Jahren an folgenden Standorten:

Donnerstag, 19. August, 7.30 Uhr bis 12 Uhr am Berufskolleg Bottrop (An der Berufsschule)

Donnerstag, 19. August, 12 Uhr bis 18 Uhr am Berliner Platz vor dem Jobcenter