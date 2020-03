Wichtig: Falsche Gesundheitsamtsmitarbeiter unterwegs!

Es ist kaum zu fassen: Wie gerade (20. März) die Stadtverwaltung mitteilt, sind in Bottrop angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unterwegs und klingeln an Haustüren, um angebliche Testungen auf den Coronavirus vorzunehmen. Die Verwaltung betont nachdrücklich, dass dies keine Angesandten des Gesundheitsamtes und auch sonst keiner Behörde sind! Abstriche werden nur in Arztpraxen oder in der Abstrichstelle (Saalbau) gemacht. Die Polizei wurde informiert, um dem Treiben möglichst Einhalt zu gewähren.