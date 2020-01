Einladung zur Berufs- und Ausbildungsbörse am BKCR mit dem Schwerpunkt Handwerk

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir organisieren an unserem Berufskolleg eine Berufs- und Ausbildungsbörse für Schüler/innen mit Hauptschulabschluss (HSA9 und HSA10), teils auch mit Fluchthintergrund. Die Berufs- und Ausbildungsbörse findet am 28.01.2020 in der Zeit von 15-18 Uhr statt.

Warum diese Börse? Immer wieder wurde uns mitgeteilt, dass Betriebe (besonders im Handwerksbereich) geeignete Auszubildende oder auch Mitarbeiter suchen und auch jungen Geflüchteten offen stehen. Die Kontaktaufnahme und Vermittlung fällt jedoch immer wieder schwer. Wir möchten daher ein Zusammentreffen aller Beteiligten und Interessierten ermöglichen, um bestmöglich qualifizierte Schüler/innen in Ausbildung oder Arbeit zu vermitteln und ein gemeinsames Netzwerk mit allen Akteuren aufzubauen.

Was wir uns vorstellen

- Schüler/innen informieren sich über Berufe und lernen Betriebe in Form einer Ausstellung mit Infoständen der Betriebe kennen.

- Im Rahmen eines Speed-Datings wird ausgewählten Schüler/innen zudem ein persönlicher Austausch mit passenden Betrieben ermöglicht.

- Darüber hinaus wird auch für die Betriebe und weitere Ansprechpartner, wie dem Jobcenter, der Arbeitsagentur u.a. ein Austausch ermöglicht. Es zeigte sich immer wieder, dass auch die Firmen häufig Fragen bei der Übernahme eines Schülers/einer Schülerin in eine Ausbildung, in eine Einstiegsqualifizierung (EQ) oder in den Beruf haben. So können sich die Betriebe über Möglichkeiten und Vorgaben einer Aufnahme in ein Ausbildungsverhältnis informieren.

Unsere Ziele

- Die Schüler/innen können sich über Berufe, im Rahmen ihrer Qualifikation, informieren

- Die Schüler/innen können im besten Fall durch einen gezielten Austausch eine/n für sie interessante/n und geeignete/n Ausbildung/Beruf finden

- Betriebe können offene Fragen klären (z.B. der Finanzierung) mit entsprechenden Stellen, wie dem Jobcenter o. der Agentur für Arbeit

- Wir sind insgesamt besser vernetzt mit allen Beteiligten

Beteiligte Zielgruppen:

- Ausgewählte Schüler/innen des Berufskollegs Castrop-Rauxel und des Berufskollegs Ostvest in Datteln

- Klassen, die mit einem Hauptschulabschluss (HSA9 oder HSA10) abschließen

- Schüler/innen der Ausbildungsvorbereitung, der Internationalen Klassen, der Berufsfachschule I und II mit den beruflichen Schwerpunkten Wirtschaft, Gestaltung sowie Ernährung und Versorgung