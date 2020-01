Die Landesteile Nordrhein und Westfalen bleiben das Hauptwandergebiet der Wanderfreunde des Sauerländischen Gebirgsvereines (SGV) aus Castrop-Rauxel. Ziele, Termine sowie vieles mehr sind im aktuellen Wanderführer zu finden, der gerade erschienen ist.

Der Wanderplan für das 1. Halbjahr 2020 enthält Wanderungen in viele Teile des Landes NRW mit ihren unterschiedlichsten Topografien, wie flache Landschaften, Hügel und Berge. Die ein- und mehrtägigen Wanderungen finden im Münsterland, im Wittgensteiner Land südöstliches Sauerland und im Bergischen Land statt.

Fast jeden Mittwoch veranstaltet der SGV eine Halbtagswanderung, die in zwei Stunden über die Hügel, die Felder und durch die vielen Waldgebiete der Europastadt führt. Das Radwandern beginnt im April mit einer Radtour über 30 km mit dem Verein Menschen an der Emscher. Start ist am Marktplatz Ickern. Weitere Touren finden im Mai und Juni statt.

Die Wanderungen am Freitag richten sich an Wander-Anfänger, eine Rückwanderung nach der Einkehr ist sowohl zu Fuß als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich.

Die Mittwochswanderungen, die im ersten Halbjahr 2020 stattfinden, beginnen im Januar und Februar um 13.30 Uhr, ab März bis Juni um 14 Uhr an den Mitglieder bekannten Treffpunkten. Die Wanderungen finden bevorzugt auf den SGV-Wanderwegen im Stadtgebiet und den Nachbargemeinden statt. Im Anschluss gibt es eine Einkehr.

Zu den weiteren Angeboten des SSV Castrop-Rauxel gehören u.a. After-Work-Wandern als Rundwanderung nach Feierabend (8 Kilometer), meditative Morgenwanderung (8 Kilometer) mit Frühstück und Kegelabende im Sportforum an der Bahnhofstraße in Castrop-Rauxel statt.

Die Wanderbroschüren liegen unter anderem im Rathaus sowie in der Radstation des Hauptbahnhofes Castrop-Rauxel aus. Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust! Auch die Mitglieder des SGV Castrop-Rauxel schnüren gerne die Wanderstiefel.