Die Fridtjof-Nansen-Realschule muss vorläufig geschlossen werden. Grund ist ein am heutigen Montag (23. November) bekannt gewordener Coronafall in der Lehrerschaft, der zur Folge hat, dass sich mehrere Lehrkräfte als Kontaktperson 1. Grades in Quarantäne begeben müssen.

Absprache mit Gesundheitsamt

Wie die Stadt mitteilte, erfolgte die Entscheidung in Absprache mit dem Gesundheitsamt. Auch alle weiteren Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt durchgeführt.

Die Schüler sowie die Eltern wurden durch die Schule informiert. Für die Schüler der Jahrgänge 5 und 6, die nicht zuhause betreut werden können, wird ein Notdienst eingerichtet. Die Klassenlehrer versorgen alle anderen Schüler im Distanzunterricht mit Aufgaben und halten zu ihnen Kontakt.