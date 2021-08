Ab sofort sind Impfungen von Kindern- und Jugendlichen ab 12 Jahren mittwochs bis sonntags von 8 und 18.30 Uhr im Impfzentrum sowie bei allen mobilen Impfaktionen des Kreises Recklinghausen möglich, bei denen der Impfstoff von BioNTech verimpft wird. Denn: Der neue Impferlass des Landes NRW erlaubt nun die Impfung von Kindern und Jugendlichen auch durch Ärzte, die nicht auf Kinder- und Jugendmedizin spezialisiert sind.

Das Land führt diesen Schritt auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zurück, die aufgrund neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und einer besseren Datenlage nun auch die Impfung von Kindern- und Jugendlichen ab 12 Jahren empfiehlt. "Wir begrüßen die neuen Vorgaben des Landes. Zum einen, weil die Immunisierung möglichst vieler Schüler ein Stück Normalität in den Schulalltag zurückbringen kann. Zum anderen, weil der Andrang in den Impfzentren durch die Jugend-Impfungen an allen Tagen entzerrt werden kann und sich damit lange Wartezeiten vermeiden lassen", sagt Patrick Hundt, Leiter des Impfzentrums.

Ohne Termin möglich

Der Besuch des Impfzentrums ist weiterhin mit und ohne Termin möglich. Eine weitere Anpassung hat das Land per Erlass im Bereich des Einverständnisses der Eltern vorgenommen. Es muss nun nur noch eine sorgeberechtigte Person ihr Einverständnis geben. "Im Idealfall begleitet ein Sorgeberechtigter den Jugendlichen oder die Jugendliche, es ist aber auch möglich, dass er oder sie alleine oder mit einer anderen Person wie Großmutter oder Großvater das Impfzentrum besucht. Dann benötigt man aber das schriftliche Einverständnis eines Elternteils", erklärt Hundt. Einen Vordruck gibt es auf www.kreis-re.de.