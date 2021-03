Das Impfzentrum des Kreises Recklinghausen auf dem Konrad-Adenauer-Platz bleibt am Donnerstag (18. März) geschlossen. An Donnerstagen wird im Impfzentrum hauptsächlich Personal von priorisierten Berufsgruppen geimpft. Diese Termine können nun aber nicht stattfinden, da das Bundesministerium für Gesundheit am Montagnachmittag Impfungen mit AstraZeneca vorerst ausgesetzt hat.

Betroffen von der Schließung des Impfzentrums am Donnerstag sind außerdem wenige Personen über 80 Jahren, die einen Termin für die Impfung mit BioNtech vereinbart hatten. Diese werden kontaktiert und bekommen einen zeitnahen Alternativtermin. An allen anderen Tagen finden die Impfungen der Bürgerinnen und Bürger ab 80 Jahren wie vereinbart statt.

"Leider können wir im Moment nur Tag für Tag mitteilen, ob Termine stattfinden können oder ob wir sie absagen müssen. Wir hoffen, dass es bald mehr Klarheit geben wird, wie lange der Impfstoff von AstraZeneca ausgesetzt werden soll", sagt Patrick Hundt, Leiter des Impfzentrums.

Absage geplanter Impfungen im Betreuungsbereich

Vom Impfstopp mit AstraZeneca sind auch die mobilen Impfungen für die Beschäftigten der Kindertageseinrichtungen aller Träger und die Tagespflegepersonen in Castrop-Rauxel, die am Freitag (19. März) in der Europahalle hätten durchgeführt werden sollten, betroffen.