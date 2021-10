Nach den immer wiederkehrenden Schäden auf der Fahrbahn am Castroper Marktplatz saniert der EUV Stadtbetrieb die Fahrbahn kurzfristig erneut, um die Barrierefreiheit und die Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten.

Das bisher eingesetzte Pflasterverbundsystem im Bereich der Fahrbahn habe gezeigt, dass es den Belastungsansprüchen nicht genüge, so der EUV. Daher wird dieses nun im Zuge der Maßnahme entfernt und durchein fugenloses Pflaster ersetzt. Die Sanierungsarbeiten beginnen am Montag (11. Oktober) und werden voraussichtlich nach vier Wochen abgeschlossen sein. Somit sei gewährleistet, dass die derzeit laufenden Planungen zum diesjährigen Weihnachtsmarkt nicht durch die Baumaßnahme beeinträchtigt würden.

Zwei Bauabschnitte

Die Sanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Zunächst wird die gerade Strecke zwischen der Straße Am Markt/AmStadtgartenbis auf Höhe des Sparkasseneinganges saniert. Für die Dauer dieser Arbeiten wird der Bereich gesperrt und der Verkehr aus Richtung Biesenkamp an der Baustelle vorbeigeführt.

Der zweite Bauabschnitt erfolgt im Kurvenbereich der Fahrbahn im Abschnitt zwischen Sparkasse und dem Restaurant „1910“. Dafür muss die Zufahrt zum Marktplatz am Biesenkamp temporär gesperrt werden. Sollte der zweite Bauabschnitt witterungsbedingt bis Anfang November nicht realisierbar sein, so wird er Anfang des kommenden Jahres umgesetzt.

Erprobtes Pflaster

Das Pflaster, das nun eingebaut wird, hat der EUV Stadtbetrieb auf zwei Flächen bereits seit 15 Monaten erfolgreich im Einsatz. Es handelt sich dabei um eine Straßenkreuzung und eine Lkw-Zufahrt mit Schwerlastverkehr. Die Qualität und Stabilität entsprechen dem verwendeten Pflaster auf den bewirtschafteten Parkplatzflächen des Marktplatzes.

Es ist vorgesehen, die farbliche Anpassung der Straße „Am Markt“ auf die Parkplatzfläche abzustimmen, um damit ein Farbkonzept zu etablieren, das die unterschiedlichen Nutzungsfunktionen der Flächen verdeutlicht und damit die geforderte Barrierefreiheit unterstützt. Dunkle Flächen werden zukünftig Verkehrs-und Parkflächen kennzeichnen, helle Flächen Fußgänger-und Veranstaltungsflächen