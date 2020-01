Die Wirtschaftsfachschulen für Medizinische Verwaltung und für Personalwirtschaft führen am Donnerstag, den 16. Januar 2020 um 19:30 Uhr, im Gebäude 6 am Berufskolleg Castrop-Rauxel, Wartburgstraße 100, einen Informationsabend durch. Alle Studienanfänger und Interessenten, die sich für diese Qualifizierung in Teilzeitform interessieren, sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.

Diese Weiterbildung richtet sich besonders an Berufstätige sowie Wiedereinsteiger in das Berufsleben mit abgeschlossener kfm. bzw. kfm/med. Berufsausbildung und Fachoberschulreife.

Am 3. Februar 2020 beginnt das 7-semestrige Abendstudium. Die Unterrichtszeit liegt montags und mittwochs abends sowie samstags vormittags. Studiengebühren werden nicht erhoben.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Interessenten wenden sich an das Berufskolleg Castrop-Rauxel, Wartburgstraße 100, 44579 Castrop-Rauxel, Tel (02305) 972210, Fax (02305) 8704. Unter www.fachschulen.bkcr.info können auch weitere Info-Materialien und Anmeldeunterlagen abgerufen werden.