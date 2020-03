Zweimal mussten Polizeibeamte am Montag ausrücken, weil Personen in Lebensmittelgeschäften ausrasteten. Mit Hamsterkäufen hatte das aber nichts zu tun.

Die Kreispolizei Wesel berichtet, dass in einem Fall ein 36-jähriger Dinslakener zwei Mitarbeiterinnen (30 Jahre und 36 Jahre alt) eines Discounters an der Wallstraße bespuckte und beleidigte .

Das war gegen 14.25 Uhr. Der Mann habe auch ein Pfefferspray eingesetzt, aber nicht getroffen.

Anschließend sei der Mann in eine Wohnung am Rutenwallweg geflüchtet, verfolgt von mehreren Mitarbeitern des Lebensmittelgeschäftes.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei dem Dinslakener im Anschluss ein kleines Waffenarsenal fest und beschlagnahmten eine Machete, ein Gaspistole sowie einen Teleskopschlagstock.

Warum der Mann, der offenbar Alkohol getrunken hatte, so ausrastete, sei noch unklar.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren

Der zweite Einsatz in einem Lebensmittelgeschäft kam nur wenig später, als die Polizei gegen 16.15 Uhr zu einem Discounter an der Saarstraße ausrücken musste.

Die Kreispolizei Wesel beschreibt der Hergang wie folgt:

"Ein 52-jähriger Duisburger stand an der Kasse und wollte seinen Einkauf bezahlen, als die 24-jährige Kassiererin aus Dinslaken einen Artikel stornieren musste.Diesen Vorgang verstand der Duisburger offenbar falsch, drückte immer wieder auf das Kartenlesegerät um zu zahlen und störte damit den Stornovorgang.

Hinweise der Dinslakenerin, damit aufzuhören, begriff der Mann offenbar nicht und drückte nur noch wilder auf dem Kartenlesegerät herum."

Unvermittelt sei er dann plötzlich ausgerastet und habe sogar ein Paket Nudeln in Richtung Kassiererin geworfen und die 24-Jährige am Kopf getroffen. Anschließend habe der Mann die Frau weiter angegriffen und ihr gegen den Oberkörper gestoßen.

Zeugen, die das Geschehen beobachteten, griffen ein und hielten den 52-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren.