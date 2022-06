Am Mittwoch, 22. Juni, gegen 8.45 Uhr kam es an der Augustastraße in Höhe der Zufahrt zu einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts zu einem Unfall.

Eine 73-jährige PKW-Fahrerin aus Dinslaken wollte auf den Parkplatz fahren und stieß dabei mit dem Fahrer eines E-Scooters zusammen, der von rechts kam. Der Junge, bei um es sich um einen schmächtigen, kleinen, ca. 14-Jährigen handelt, stand nach dem Zusammenstoß wieder auf und fuhr weiter.

Eltern des Jungen sollen sich melden

Ob er sich bei dem Unfall verletzte, ist nicht klar. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise und insbesondere darum, dass sich die Eltern des Jungen melden, um das klären zu können.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstand Sachschaden.