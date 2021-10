Am Freitagabend drangen Unbekannte zwischen 19.15 Uhr und 23.15 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Julius-Kalle-Straße in Dinslaken ein.

Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut.

Sie stahlen unter anderem einen Tresor mit Bargeld sowie einen Waffentresor mit insgesamt sieben Gewehren und dazugehörige Munition.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel. 02064 / 622-0.