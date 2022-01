In Dinslaken wurde in den Morgenstunden die Eisenbahnbrücke beschädigt. Was war geschehen?

Am Mittwoch, 26. Januar, gegen 10.10 Uhr befuhr eine 42-jährige Duisburgerin mit einem Lkw plus Arbeitsbühne die Gerhard-Malina-Straße aus Richtung Hünxer Straße kommend in Richtung Luisenstraße in Dinslaken. An der dortigen Eisenbahnbrücke stieß die Duisburgerin mit dem Kranauflieger gegen die Brücke. Dadurch wurden Teile der Brücke verbogen.

Statiker beauftragt

Über die vor Ort erschienenen Verantwortlichen wird zeitnah ein Statiker zur Überprüfung der Brücke beauftragt. Auch an dem Lkw entstand erheblicher Sachschaden, so dass er nicht mehr fahrbereit war. Die Fahrerin des Lkw erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und sucht selbständig einen Arzt auf.