Am Dienstagmorgen gegen 4.10 Uhr, sprengten Unbekannte in einem Geldinstitut an der Steigerstraße in Dinslaken-Lohberg einen Geldautomaten.



Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und beobachtete drei Personen mit Plastiktüten, die zu Fuß vom Tatort wegrannten.

Ob und wieviel Geld die Täter erbeutet haben, ist noch nicht bekannt. In die Fahndung der Polizei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingebunden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel. 02064 / 622-0.