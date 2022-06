Die Polizei sucht einen Radfahrer und Zeugen, die heute Morgen, 28. Juni, einen Unfall beobachtet haben.

Ein 44-jähriger Mann aus Dinslaken kam gegen 9.15 Uhr aus dem evangelischen Krankenhaus und ging zu seinem Wagen. Damit wollte er von einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße herunter fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer.



Der Radfahrer hatte keine Zeit und fuhr davon

Der 44-Jährige stieg aus und fragte den Radfahrer, ob alles in Ordnung sei. Er wollte zusätzlich die Polizei rufen. Daraufhin habe der Radfahrer zu ihm gesagt, dass er dafür keine Zeit habe. Dann sei er einfach losgefahren, in Richtung B8 Emscher.

Der Unbekannte auf dem Rad ist:

ca. 175 cm groß, kräftige Figur,

ca. 60 Jahre alt,

er hat eine Glatze,

trug eine Brille, ein rotes T-Shirt, kurze Hose, Sandalen und war mit einem Damenfahrrad unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel. 02064 / 622-0.