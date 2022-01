In Dinslaken hat sich ein älterer Fußgänger schwer verletzt. Was ist geschehen?

Ein 77-jähriger Mann aus Dinslaken bog am Dienstag, 25. Januar, gegen 17.35 Uhr mit seinem Pkw von der Kirchstraße nach rechts auf die Oberhausener Straße in Dinslaken ab. Dabei stieß er mit einem 52-jährigen Fußgänger aus Dinslaken zusammen, der die Oberhausener Straße im Bereich des Überweges überqueren wollte. Der Fußgänger stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.