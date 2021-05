In Dinslaken benutzte ein Radfahrer die falsche Seite und hatte dabei das Handy in der Hand. Glück im Unglück - er verletzte sich nur leicht.

Im rückwärtigen Bereich der Weseler Straße in Dinslaken in Höhe eines Kurvenbereichs zu einem Wendehammer benutzte ein 13-Jähriger am Pfingstsonntag, 23. Mai, gegen 19.20 Uhr mit einem Fahrrad die falsche Fahrspur. Darüber hinaus nutzte der Duisburger dabei auch ein Mobiltelefon.

Baum nahm Fahrer die Sicht

Ein 24-jähriger Dinslakener fuhr zeitgleich mit einem Pkw aus entgegenkommender Richtung in den Kurvenbereich ein. Aufgrund einer eingeschränkten Sicht wegen eines Baumes erkannte er den Radfahrer zu spät. Es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge sich der Junge leicht verletzte.

Polizei warnt

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Radfahrer, im Straßenverkehr aufmerksam zu sein und sich an die Verkehrsregeln zu halten. Oft gehen Unfälle nicht so glimpflich aus wie dieser hier in Dinslaken, denn Radfahrer haben keine Knautschzone und werden oftmals erst im letzten Moment von Autofahrern wahrgenommen. Gut sichtbare Kleidung, ein Fahrradhelm und ein verkehrstüchtiges Rad können ebenfalls dazu beitragen, schlimme Unfälle zu vermeiden.