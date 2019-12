In der Zeit vom ersten Weihnachtstag, 18.40 Uhr, bis zum zweiten Weihnachtstag, 1.15 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe einer Erdgeschosswohnung an der Eppinkstraße in Dinslaken ein und drangen dort ein.

Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Anschließend nahmen sie eine Flasche Apfelsaft, die auf der Terrasse stand und entleerten sie in der Wohnung.

Was die Täter erbeuteten, steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die Ermittlungen.Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken unter Tel. 02064 / 622-0 entgegen.