Etwa 200 Zuschauer waren zum coronafreundlichen "Acoustic Biergarten" erschienen. Am Freitag , 26. Juni, ging nach langer Zeit zum ersten Mal die "Acoustic Lounge" wieder an den Start.

Lang war es her, dass Live-Musik über den Strand am Tenderingssee hallte - auch die Hygiene-Auflagen taten der guten Stimmung keinen Abbruch. Trotz kurzfristiger Ankündigung war die Veranstaltung nämlich komplett ausverkauft.

Voller Strand

So kamen in etwa 200 Menschen ins Strandbad, um den Künstlern des Abends zu lauschen und es sich auf Liegestühlen und an Bierzelttischen bequem zu machen. Für die Musik sorgten das Duo bestehend aus Daria Assmus und Marco Silvestri sowie Sänger Alexx Marrone. Um die Technik kümmerte sich an dem Abend DJ Hasi und Gastgeber war wie immer Cesare Siglarski. "Wir waren sehr zufrieden. Es haben sich fast alle Leute an die Hygiene-Regeln gehalten und es gab gute Musik", sagt Cesare Siglarski rückblickend. DJ Hasi, Cesare Siglarski, Alexx Marrone, Daria Assmus und Marco Silvestri sind mit der ersten Acoustic Lounge am Strandbad mehr als zufrieden. Fotos (3): Henkemeyer. Daria Assmus und Marco Silvestri bei ihrer Performance im ausverkauften Strandbad. Auch Alexx Marrone überzeugte mit seiner Solo-Performance.