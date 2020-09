In der ersten Herbstferienwoche – vom 12. Oktober bis 16. Oktober – findet im Dinslakener Jugendzentrum P-Dorf ein Herbstcamp statt. Von Montag bis Freitag werden Jugendliche im P-Dorf übernachten, gemeinsam essen, gemütliche Lagerfeuerabende verbringen und viele Ausflüge und Aktivitäten unternehmen.

„Wir hatten ursprünglich für die Sommerferien dieses Jahres eine Kanuwanderwoche geplant, die wir aber aufgrund der aktuellen Lage nicht durchführen konnten. Also haben wir überlegt, ob wir noch eine Campwoche realisieren können. Im Herbst könnte es aber im Zelt schon sehr ungemütlich werden, also dachten wir uns, warum nicht im Jugendzentrum schlafen. So haben wir bei schlechtem Wetter ein festes Dach über dem Kopf, können aber trotzdem eine spannende Woche zusammen erleben“, sagt Einrichtungsleiterin Lisa Wolf.

Teilnehmen können Jugendliche ab 11 Jahren. Außerdem sind ein verkehrstaugliches Fahrrad, ein eigener Schlafsack und eine Isomatte erforderlich. Die Kosten für die Woche betragen 50 Euro.

Anmeldungen sind möglich per E-Mail an kontakt@p-dorf.de oder telefonisch unter 02064/90268.