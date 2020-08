Den Wandel meistern

Die Zukunft beginnt mit Ideen,

die Visionen skizzieren, faszinieren und begeistern.

Ideen, die in den unterschiedlichsten Facetten zeigen,

was geht und was gehen könnte.

Nun stehen wir vor Herausforderungen, die Zukunft zu gestalten.

Wir entwickeln neue Perspektiven, lernen voneinander, probieren Ideen und gute Projekte aus.

Dafür machen wir uns gemeinsam auf.

Kreativität ist der Schlüssel!

Walburga Schild-Griesbeck

