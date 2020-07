Wie bereits berichtet, läuft derzeit die Sommerkultur im Dinslakener Burgtheater. Die Veranstaltungsreihe der Stadt Dinslaken hat nach der Kulturarmen Zeit Einiges zu bieten.

Rausgehen, Menschen treffen, unbeschwert die Sommerabende genießen und wieder Kultur erleben: Auch wer die Sommerferien zu Hause verweilt, braucht nicht verzichten. Denn das Programm von Sommerkultur kann sich sehen lassen. "Das war sogar eher ein Glücksfall", wie Stefan Hutmacher vom städtischen Fachdienst Kultur erzählt. Die ursprüngliche Idee, ein Screenings aus dem Dachstudio für Dinslakener Künstler zu bieten, wurde schnell umgedacht, ein passendes Hygienekonzept erstellt und eine Bühne im Burgtheater aufgestellt." Dass sprach sich wohl rum, denn viele Anfragen kamen rein. Und so können Johann König, Markus Krebs und Co quasi vor der Haustür live und open Air erlebt werden.

Kunst braucht Publikum

Künstler brauchen ihr Publikum und die direkten Reaktionen, dass bestätigen auch Heike Becker und Kerstin Saddler-Sierp vom Duo Thekentratsch. "Es war eine schwierige Zeit. Ohne Kultur fehlt etwas. Nicht nur, weil es unser erwählter Job ist, auch den Menschen vor den Bühnen merkt man das an", beginnen sie das Gespräch. Auch aktuell ist die Lage für Bühnen-Menschen nicht leicht. "Alle Termine mussten verschoben werden." Die Meisten haben bis jetzt noch kein neues Datum.

Auch deswegen möchten die Damen von Thekentratsch die Gelegenheit im heimischen Burgtheater nutzen. Denn die gekauften Karten der ausgefallen Termine für "schräge Vögel unterem Dach" und die Termine in der alten Apotheke können (gegen einen geringen Zuschlag) in der Dinslakener Stadtinformation für den nächsten Auftritt von Thekentratsch umgetauscht werden.

Thekentratsch im Burgtheater

Am Samstag, 8. August stehen die Damen vom Dinslakener Duo Thekentratsch nämlich auf der Bühne im Burgtheater. "Das wird ein Riesenspaß", freuen sich die Vollblut-Komödiantinnen. Einige Auftritte hatten sie bereits: Vor Plexiglas, im Stadion und im Autokino. "Das war gut, aber der Kontakt zum Publikum, die Lacher nach dem Gag, das Face to Face eben, das fehlt schon sehr," berichtet Heike Becker. Und in ein paar Tagen gibt es den dann wieder auf der Bühne im Burgtheater.

Erwarten können die Zuschauer einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Programm. Extra auf das Dinslakener Publikum zugeschnittene Highlights und Szenen aus dem aktuellem Programm "feste drücken". "Das wird allein schon ein Spaß, weil wir das neue Programm kaum geprobt haben und unsere Souffleuse Urlaub hat", lacht Kerstin. "Vielleicht, aber auch nur vielleicht kommt das Trockengesteck unter die Haube", lacht auch Heike und ich versteh nur Bahnhof. Die treuen Fans und Anhängerinnen von Thekentratsch wissen aber ganz sicher wer oder was mit Trockengesteck gemeint ist..

Was muss bei einem Besuch im Burgtheater beachtet werden?

Das ausgearbeitete Hygienekonzept erlaubt 1100 Menschen im Burgtheater. Auf dem Weg zum zugewiesenen Platz, beim Toilettengang und Getränke holen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auf dem Platz, während der Veranstaltung nicht.