Die Musikpädagogin, Personaltrainerin und Buchautorin Anne Heesen ist praktizierende Niederrheinerin, und das, obwohl ihre Wiege im Münsterland stand. Bodenständigkeit, Pragmatismus und ein trockener Humor. Das sind für sie die Tugenden, die Westfalen und Niederrheiner miteinander verbinden. Diese Mischung schätzt die heute 61-Jährige, die nach Lebensstationen in Münster, Mülheim, Duisburg, Wesel, Emmerich, Krefeld, Dinslaken, Hückelhoven und Geilenkirchen nun in Wassenberg zu Hause ist.

In diesem Jahr hat sie, frei nach dem Motto: "In der Kürze liegt die Würze" im Tredition-Verlag Hamburg den Lyrik-Band "Erpicht auf ein Gedicht" und zwei Bände mit Sprichwortgeschichten herausgegeben. Allen Büchern aus ihrer Feder wohnt eine geradezu musikalische Sprachlust, gepaart mit Humor und einem Schuss Tiefgang inne.

Ihre Bücher versteht Heesen als generationsübergreifende Einladung zum Lesen, Vorlesen und miteinander ins Gespräch kommen. "Denn nur redenden Menschen kann geholfen werden", sagt Heesen mit einem Augenzwinkern. Schon lange vor ihrem eigenen Debüt als Autorin hat die Wahl-Niederrheinerin ihre erste Liebe, die Musik, mit ihrer zweiten Liebe, der Literatur mit musikalischen Lesungen aus den Werken von Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz, Heinz Erhardt und Co zum Gefallen ihres gewogenen Publikums miteinander verbunden.

Auch "Wer schreibt, der bleibt!" oder: "Ohne Fleiß kein Preis" und: "Sich regen bringt Segen!" gehen zu den volksmundlichen Redensarten, die Heesen literarisch gefällig und altersübergreifend gut und gerne lesbar in Gespräche zwischen der neunjährigen Greta Garbööchen und ihrer Oma Liesel verpackt.

Lesespaß für die ganze Familie

Keine Frage: Da kann man so manche dunkle Winterstunde mit einem familiären Vor-Lese-Vergnügen machen. Auch im Grundschulunterricht ist der Einsatz der unter den Titeln: "Greta Garbööchen und Oma Liesl - Zwei mit Herz und Verstand" und: "Greta Garbööchen und Oma Liesel erleben spannende Feste" gut vorstellbar.

Anne Heesen sieht einen roten Faden zwischen ihren satirisch bis melancholischen Gedichten und ihren Sprichwortgeschichten. Die scheinbar leicht dahin gesagten Redensarten sind für sie menschlich zeitlose Erfahrungsschätze, vergleichbar mit philosophisch-literarischen Aphorismen, die uns auch heute als praktische Lebenshilfe viel zu sagen haben. Und weil Heesen selbst die Vorlesekunst und das Vorlesevergnügen des Hörbuches schätzt, arbeitet sie bereits an einer Audio-Version ihrer Bücher, die in ihrer Print-Version für 12,80 Euro im Buchhandel erhältlich sind.