In gemütlicher Theateratmosphäre präsentiert das Club Event Entertainment Ensemble im Theater halbe Treppe das neue Programm "Musical Moments- Movies and Musicals"

Dargeboten werden dieses Mal große Musicalnummern und unvergessene Filmsongs.

Von Tina Turner und Aladdin über Celine Dion, der Rocky Horror Show bis zum Phantom der Oper entführen die Interpreten des Ensembles ihre Gäste stimmgewaltig in die Welt der großen Gefühle und Filmdramen.

In der Pause können an der Bar Getränke und Snacks erworben werden, und gerne mischen sich die Sängerinnen und Sänger nach der Show unter die Gäste und stehen für einen kleinen After Show Plausch zur Verfügung.

Ganz nach dem Motto "Wir bringen große Shows auf kleine Bühnen" bietet das Ensemble von Club Event Entertainment seinen Gästen einen Abend in entspannter Atmosphäre.

Da es sich um ein kleines Theater handelt, steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung!!!

Karten können direkt über Eventbrite gebucht werden

oder über die Homepage von Club Event Entertainment

Es gilt außerdem ein Frühbucherrabatt bis zum 30.09.22

Die Veranstaltung findet unter den zum Veranstaltungszeitpunkt vorgegebenen Corona-Regeln statt.